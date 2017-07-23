Фрум в 4-й раз за 5 лет победил на «Тур де Франс», Груневеген выиграл 21-й этап

Голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Team LottoNL-Jumbo победил на заключительном, 21-м, этапе многодневки «Тур де Франс». Британец Кристофер Фрум стал 65-м, но это не помешало ему выиграть общий зачёт и в четвёртый раз за пять лет (2013, 2015-2017) стать победителем «Тур де Франс».



Велоспорт. «Тур де Франс». 21-й этап. Монтгерон – Елисейские поля, Франция. 103 км

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, Team LottoNL-Jumbo) – 2.25,39.

2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – то же время.

3. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data).

4. Насер Буанни (Франция, Cofidis, Solutions Crédits).

5. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)…

30. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)…

65. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)…

72. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac).



Итоговая генеральная классификация

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 86.20,55.

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,54.

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,20.

4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 2,21.

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 3,05.