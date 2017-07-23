Шпажистка Гудкова стала чемпионкой мира, победив в финале Нелип

24-летняя россиянка Татьяна Гудкова впервые стала чемпионкой мира в личном турнире, победив в финале соревнований шпажисток Еву Нелип из Польши со счётом 11:9. Перед этим Гудкова была сильнее эстонки Ирины Эмбрих (15:8), россиянки Виолетты Колобовой (15:11) и эстонки Юлии Беляевой.
В 2014 году Гудкова стала чемпионкой мира в командных соревнованиях.
Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия
Женщины. Шпага. Личное первенство.
1. Татьяна Гудкова (Россия).
2. Ева Нелип (Польша).
3. Елена Кривицка (Украина) и Юлия Беляева (Эстония).