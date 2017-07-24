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Девятовский: уход Скворцовой с награждения — естественный патриотический порыв

24 июля 2017, понедельник. 01:38. Другие

Глава БФЛА Вадим Девятовский поделился мыслями по поводу поступка выигравшей юношеский чемпионат Европы по лёгкой атлетике Виолетты Скворцовой. Чемпионка в тройном прыжке сошла с пьедестала сразу после того, как были подняты национальные флаги медалисток, в связи с тем, что вместо гимна Беларуси организаторы включили гимн Боснии и Герцеговины.

«Хочу поделиться своими мыслями по поводу поступка Виолетты Скворцовой с учётом большого общественного резонанса. Хочу внести ясность для некоторых, кто на форумах хочет перевернуть всё с ног на голову.

Виолетта попала в ситуацию, при которой многие растерялись бы. То, что произошло с ней, это реакция на непредвиденные обстоятельства, при которых она повела себя автоматически и искренне. Это был её естественный патриотический порыв. Причём, чтобы понять на 100 процентов Виолетту, надо быть профессиональным спортсменом. Я почему так говорю — потому что уже некоторые начинают переворачивать ее поступок, говоря об умышленном пиаре с ее стороны, что, мол, она воспользовалась шансом. Эти люди так далеки от истины и от спорта. Еще час-два назад до награждения, Виолетта в секторе билась до последней попытки за первое место и в невероятно тяжёлой борьбе она вырвала у французской спортсменки золото. Про результат 14,21 я вообще молчу с точки зрения спортивного резонанса.

Любой спортсмен всегда сосредоточен на результате, на Победе, и у каждого есть мечта подняться на высшую ступеньку пьедестала крупного международного соревнования и получить заветную медаль и, поверьте, услышать гимн своей страны в честь своей Победы, когда поднимается флаг твоей страны! Ради этих желанных минут люди отдают спорту десятилетия своей жизни!

И на пьедестале, кроме огромного морального удовлетворения от проделанной работы, искренней радости за результат и усталости от соревнования и долгой подготовки к нему, как правило, у спортсменов ничего не остаётся. Спортсмен наслаждается моментом своего триумфа и с гордостью ожидает, что в его честь поднимут родной флаг под звуки гимна своей страны. Поверьте, этого все ждут, и этот момент для многих является огромным мотивом пахать.

Так что предлагаю не искажать искренние чувства спортсменки, которая пережила момент своего заслуженного триумфа, не получив то, чего она искренне ждала.

P.S. По-моему, на видео чётко видно, что происходит в душе Виолетты, и в её искренность я верю на 101 процент!», — написал Девятовский на своей странице в «Фэйсбуке».

Посмотреть видео с церемонии награждения можно на Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
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24 июля 2017, понедельник
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