Войташек выиграл шахматный турнир в Германии, Федосеев стал 2-м, Крамник — 4-м

Поляк Радослав Войташек победил на шахматном турнире в Дортмунде (Германия). Россиянин Владимир Федосеев занял второе место.



В седьмом, заключительном туре Войташек белыми фигурами переиграл Ливиу-Дитера Нисипяну из Германии. Федосеев также выиграл свою партию седьмого тура, одолев белыми китайца Ван Юэ. Россиянин Дмитрий Андрейкин (белые) уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, а Владимир Крамник белыми фигурами переиграл немца Маттиаса Блюбаума.



Войташек стал победителем, набрав 4,5 очка. У Федосеева — 4 очка, как и у Вашье-Лаграва. Крамник (3,5) стал четвёртым, Блюбаум (3) — пятым, Андрейкин (3) — шестым. Седьмое место занял Ван Юэ (3), Нисипяну (3) стал восьмым.