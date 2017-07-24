Российские «пляжники» победили французов на международном турнире Мундиалито

Сборная России по пляжному футболу в заключительном матче на международном турнире Мундиалито, который проходит в Португалии, обыграла сборную Франции со счётом 5:2. Авторами голов в российской команде стали Николай Крышанов, Антон Шкарин, Виктор Крышанов и Артур Папоротный, оформивший дубль.



В предыдущих матчах россияне проиграли бразильцам и португальцам. Соответственно, российская сборная набрала три очка. С этим результатом команда заняла третье место.



Пляжный футбол. Международный турнир Мундиалито. Португалия

Франция — Россия — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).