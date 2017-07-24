РФ взяла 5 золотых медалей на ЧЕ по настольному теннису среди юниоров и кадетов

В Гимарайнше (Португалия) состоялось первенстве Европы среди юниоров (до 19 лет) и кадетов (до 16 лет) по настольному теннису. Россияне на этих соревнованиях завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Золото выиграли кадеты Владимир Сидоренко и Элизабет Абрамян, бронзу завоевал Максим Гребнев. В юнирском турнире Анастасия Колиш стала серебряным призёром, Мария Тайлакова — бронзовым. В командном первенстве золото выиграли россияне Владимир Сидоренко и Екатерина Зиронова, обыгравшие в финале своих соотечественников Владислава Макарова и Наталью Малинину. В миксте среди юниоров Денис Ивонин и Мария Тайлакова стали вторыми.

Россиянин Денис Ивонин победил в дуэте с румыном Кристианом Плетей в юниорском парном турнире. У юниорок первенствовали Колиш и Тайлакова. Среди кадетов Сидоренко и Гребнев, а также Арина Слаутина и Наталья Малинина взяли серебро, а Байрамян и Екатерина Зиронова — бронзу.