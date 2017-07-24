Евстигнеев: в четвертьфинале ЧМ венгры будут нервничать, а мы нет

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал победу над командой Испании на старте плей-офф чемпионата мира в Будапеште со счётом 11:10. В четвертьфинале россияне сыграют с венграми.

«После проигранного американцам матча у нас состоялся серьёзный разговор с ребятами, мы прекрасно понимали, что с такой игрой нам делать нечего наверху. Поговорили, нашли ошибки, их причины… И сегодня, думаю, всем понравилась игра. Ребята выполнили всё, о чём мы договаривались. Хорошо сыграли все: и центральные нападающие, и подвижные, и защитники.

Я бы не сказал, что игра легко сложилась. Концентрация держалась весь матч: от начала до конца. Да, мы вели постоянно в счёте, но это давалось нам не так просто. Теперь ждём четвертьфинал с венграми.

При Тиборе Бенедеке ватерполисты были нервными, непонятные склоки случались во время игры. Я думаю, что Томас Марц, с которым мы знакомы уже 30 лет, сплотил венгерскую команду. Сейчас они выступают дома, поддержка у них невероятная, водное поло – спорт номер один в Венгрии. Они будут рвать и метать при своих болельщиках. Но это нам на руку – они будут нервничать, а мы нет.

Мы уже видели на чемпионате Европы в Белграде и 15-тысячную арену, заполненную под завязку… Конечно, непросто будет в матче с хозяевами. При каждой нашей атаке в бассейне будет подниматься гул, шум. Но, думаю, ребята должны справиться, не в первый раз», — цитирует Евстигнеева «Весь спорт».