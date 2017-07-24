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Шпажистка Гудкова: после боя с Колобовой я поняла, что назад пути нет

24 июля 2017, понедельник. 11:22. Другие

Российская шпажистка Татьяна Гудкова поделилась впечатлениями после победы на чемпионате мира в Лейпциге. В финале она оказалась сильнее Евы Нелип из Польши со счетом 11:9.

«Очень рада, не могу прекратить плакать от счастья. Пока ещё не могу ощутить себя чемпионкой мира, я очень долго к этому шла. Я боролась до конца и рада, что всё получилось. Все бои были тяжёлые с первого же, выигранного на приоритете. А бой с Колобовой стал решающим: после этого боя я поняла, что назад пути нет и надо идти до конца. И у меня получилось. Здесь много неожиданных результатов. И для меня это вышло, кажется, очень здорово», — цитирует Гудкову «Р-Спорт».

Шпажистка Гудкова стала чемпионкой мира, победив в финале Нелип
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Виолетта Колобова
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