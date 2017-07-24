Ефимова со вторым результатом вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м брассом

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В плавании на дистанции 100 м брассом трёхкратный призёр летних Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал соревнований со вторым результатом — 1.05,60.

Её соотечественница Наталья Иванеева заняла 21-е место и пройти квалификацию не смогла (1.07,97).

Выиграла квалификацию на этой дистанции представительница США Лилли Кинг (1.05,20).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.