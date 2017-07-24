Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из положения лёжа

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянин Сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Баку (Азербайджан).

В финале россиянин продемонстрировал результат 228,0 очка. Победу одержал представитель Беларуси Юрий Щербацевич (249,2), который в перестрелке оказался сильнее австрийца Томаса Матиса.

Чемпионат Европы в Баку завершится 4 августа.