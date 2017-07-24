Российские саблисты вышли в четверьфинал чемпионата мира в Германии

Мужская сборная России по сабле вышла в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия). Команда в составе бронзового призёра чемпионата мира 2017 года в личных соревнованиях Камиля Ибрагимова, Алексея Якименко, Вениамина Решетникова и Дмитрия Даниленко в 1/8 финала победила сборную Украины со счётом 45:27.

За выход в полуфинал командных соревнований россияне поспорят с американцами. 24 июля также пройдёт командный турнир у рапиристок.

Чемпионат мира завершится 26 июля.