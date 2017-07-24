Шёстрём в эстафете на ЧМ проплыла быстрее мирового рекорда на 100 м кролем

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира и 15-кратная чемпионка Европы по плаванию шведка Сара Шёстрём в рамках финального эстафетного заплыва 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира в Будапеште продемонстрировала результат выше мирового рекорда на дистанции 100 м. Она проплыла свой этап за 51,71 секунды.

Мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем принадлежит австралийке Кейт Кэмпбелл (52,06).

Сборная Швеции по итогам финала заняла пятое место с результатом 3.33,94 секунды, золото выиграли американки (3.31,72).