Сердуков выиграл 3-й этап серии «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома»

23 июля в посёлке Советский завершился третий этап крупнейшей серии детских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Весь пьедестал достался гонщикам из команды ШВСМ по ВВС «Рауту». Первым стал Даниил Сердуков, вторым — Даниил Перчик, третьим — Андрей Сотников, также завоевавший бронзу на предыдущем этапе.

«Не бывает незаслуженных побед, а везёт тому, кому везёт. Разовый ли это успех или мы будем и в дальнейшем наблюдать Даниилов в лидирующей группе? Посмотрим, всё в руках ребят», — сказал тренер призёров Сергей Семёнов.

Владислав Грахов и Аркадий Карманов, которые будут представлять Россию на грядущем чемпионате Европы, стали четвёртым и седьмым в общем зачёте.

Среди девочек сильнейшей стала Ксения Громова из ШВСМ по ВВС (5-е место в общем зачете), второе место у Дарьи Савиновой из Выборга (17-е место в общем зачёте), бронза досталась Марии Крыловой из «Рауту» (23-я в общем зачёте).

Среди младших мальчиков победил представитель Академии парусного спорта Кирилл Шуненков (11-й в общем зачёте), серебро у Александра Лаптева («Рауту», 12-й в общем зачете), бронза у Демьяна Баранова («Рауту», 14-й).

У младших девочек первой стала Станислава Бункер (Академия парусного спорта, 27-е место в общем зачёте), на втором месте Александра Пика (АПС, 43-я), бронза у Алины Пантелеевой (АПС, 46-я в общем зачёте).

В регате впервые приняли участие юные спортсмены из воткинского филиала Академии парусного спорта — Андрей Ишмуратов и Екатерина Воротова, занявшие 48-е и 45-е места в общем зачете соответственно.

Заключительный этап пройдёт в акватории Невской губы одновременно с первенством Санкт-Петербурга в классе «Оптимист» 12-13 августа.