Волков: медаль на ОИ не загадываю. Настраиваюсь полностью на рабочий лад

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков рассказал о своих планах на следующий сезон и оценил трассу в Пхёнхчане, на которой пройдут соревнования в рамках Олимпиады-2018.

«Планы самые грандиозные. Скажем так, в целом. Медаль не загадываю. Настраиваюсь полностью на рабочий лад, показывать максимальный результат.

По трассе я мало что могу сказать, поскольку я там не был ни разу, только смотрел на видеопросмотрах. У нас есть отснятые кадры. Примерно понимаю её рельеф, пересматривал гонки, понимаю, на каких участках спортсмены проигрывают, на каких выигрывают. В целом какая-то теоретическая база есть. Думаю, перед стартами будет возможность обкатить трассу и все рабочие моменты посмотреть", — цитирует Волкова «РИА Новости».