Российские рапиристки проиграли американкам в полуфинале ЧМ в Германии

Рапиристки сборной России Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Светлана Трипапина уступили американкам в полуфинале командных соревнований на чемпионате мира в Лейпциге (Германия) со счётом 42:45. В финале американки поспорят со сборной Италии.

Команда России в противостоянии за бронзу встретится со сборной Германии.

Ранее в четвертьфинале командного турнира саблистов мужская сборная России также проиграла американцам.

Чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге завершится 26 июля.