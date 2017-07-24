Ватерполистки РФ сыграют со сборной США в полуфинале ЧМ

Женская сборная России по водному поло в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта сыграет с командой США. Это стало известно после завершения второго четвертьфинального матча, в котором американские ватерполистки взяли верх над сборной Австралии со счётом 7:5 (0:0, 3:0, 2:2, 2:3).

Напомним, что в первом четвертьфинале подопечный Александра Гайдукова и Андрея Белофастова выиграли у итальянских ватерполисток со счётом 9:8.

Полуфинал чемпионата мира пройдет 26 июля, матч начнется в 21:30 мск.