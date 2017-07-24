Ефимова вышла в финал ЧМ в плавании на 100 м брассом с лучшим результатом

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал в плавании на 100 м брассом с первым временем и новым рекордом России – 1.04,36, что всего на 0,01 секунды медленнее рекорда мира. Второе время в полуфинале показала американка Лилли Кинг (1.04,53).

В плавании на 100 м на спине россиянин Григорий Тарасевич вышел в финал с пятым временем (53,06). Ещё один россиянин Климент Колесников показал девятое время (53,84) и в финал не попал.