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Рапиристки Италии и корейские саблисты выиграли командный турнир ЧМ

24 июля 2017, понедельник. 21:27. Другие

Итальянские рапиристки и саблисты из команды Южной Кореи стали чемпионами мира в командном турнире на первенстве планеты в Лейпциге (Германия).

В финале женских соревнований рапиристок итальянки разгромили американок – 45:25. Напомним, что сборная России не смогла выйти в финал, уступив американкам (42:45), а в матче за бронзу Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина взяли верх над немками – 45:29.

Мужской командный турнир саблистов выиграли фехтовальщики из Южной Кореи. В финале южнокорейцы разгромили венгров – 45:22. В поединке за бронзу итальянцы одолели американцев – 45:40. Россияне заняли итоговое восьмое место.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия
Женщины. Рапира. Команды

1. Италия.
2. США.
3. Россия.

Мужчины. Сабля. Команды

1. Южная Корея.
2. Венгрия.
3. Италия…
8. Россия.

Рапиристки РФ завоевали бронзу ЧМ в командном турнире
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аделина Загидуллина Инна Дериглазова
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