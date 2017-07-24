Пятиборцы Ибатуллина и Бабанин завоевали серебро юниорского ЧМ в эстафете

Российские пятиборцы Аделина Ибатуллина и Павел Бабанин завоевали серебро в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира, который проходит в Праге (Чехия). На финише российский дуэт всего девять очков уступил занявшим первое место итальянцам, которые были чуть лучше всех соперников в каждом виде.

Современное пятиборье. Юниорский чемпионат мира. Прага, Чехия

Смешанная эстафета

1. Елена Мичели / Джорджо Малан (Италия) – 1191.

2. Аделина Ибатуллина / Павел Бабанин (Россия) – 1182.

3. Хайди Морси / Ахмед Эль-Генди (Египет) – 1166.