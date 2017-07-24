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Пятиборцы Ибатуллина и Бабанин завоевали серебро юниорского ЧМ в эстафете

24 июля 2017, понедельник. 22:34. Другие

Российские пятиборцы Аделина Ибатуллина и Павел Бабанин завоевали серебро в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира, который проходит в Праге (Чехия). На финише российский дуэт всего девять очков уступил занявшим первое место итальянцам, которые были чуть лучше всех соперников в каждом виде.

Современное пятиборье. Юниорский чемпионат мира. Прага, Чехия
Смешанная эстафета

1. Елена Мичели / Джорджо Малан (Италия) – 1191.
2. Аделина Ибатуллина / Павел Бабанин (Россия) – 1182.
3. Хайди Морси / Ахмед Эль-Генди (Египет) – 1166.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 июля 2017, понедельник
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