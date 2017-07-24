Сборная РФ завоевала четыре золота в 4-й день Всемирных игр

В четвёртый день Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) россияне завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.
Две награды высшей пробы на счету акробатов. Чемпионами Игр стали женская пара Дарья Гурьева и Дарья Калинина, а также смешанный дуэт Марина Чернова и Георгий Патарая. Три медали завоевали российские спортсмены в пауэрлифитинге. Победителями в лёгкой весовой категории стали Сергей Федосиенко и Наталья Сальникова, серебро в среднем весе у Анны Рыжковой.
В общекомандном зачёте Игр сборная России уверенно лидирует, имея в своём активе 24 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте сборная Италии (13-9-6), на третьем — Франции (7-5-11).
Всемирные игры. Вроцлав, Польша
Акробатика. Смешанные пары
1. Россия – 30,865.
2. Беларусь – 29,260.
3. Великобритания – 28,810.
Женские пары
1. Россия – 29,870.
2. Бельгия – 28,510.
3. Украина – 27,930.
Пауэрлифтинг. Мужчины. Легкий вес
1. Сергей Федосиенко (Россия) – 677,61.
2. Хассан Эль Бельжити (Франция) – 609,43.
3. Чарльз Окпоко (США) – 608,99.
Женщины. Легкий вес
1. Наталья Сальникова (Россия) – 665,54.
2. Юкако Фукусима (Япония) – 657,90.
3. Чен Вей Лин (Тайвань) – 634,54.
Средний вес
1. Лариса Соловьёва (Украина) – 650,19.
2. Анна Рыжкова (Россия) – 641,84.
3. Ву Хай Чун (Тайвань) – 624,55…
5. Ольга Адамович (Россия) – 611,80.