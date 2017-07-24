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Поздняков: число подозреваемых из доклада Макларена преувеличено в десятки раз

24 июля 2017, понедельник. 23:38. Другие

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что приведённое в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена число российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга (более тысячи), преувеличено в десятки раз, но уделить внимание расследованиям комиссий МОК о допинге в российском спорте стоит.

«Не думаю, что слово „опасаться“ здесь подходит. Но, думаю, нам стоит уделить этому внимание. Потому что мы не знаем, какими материалами располагает комиссия. Тем не менее мы проводим собственное расследование всех случаев, указанных в докладе Макларена. На сегодняшний день я могу вам сказать, что то приведённое число — тысячи спортсменов, вовлечённых и подозреваемых, — очень сильно преувеличено, в десятки раз. Их в десятки раз меньше.

Что касается комиссии по Сочи, у меня, к сожалению, нет никакой информации. Хотя на самом деле, что касается информации доклада Макларена, она не слишком много проясняет в данной теме, порождает больше вопросов, чем даёт ответов. Знаете, если бы не с таким оптимизмом смотрел на эту ситуацию, я был бы более сдержан в комментариях. Я верю, что разум победит и данные комиссии сделают такой же вывод, который сделал ряд международных федераций по видам спорта", — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
ВАДА Допинг ОКР
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24 июля 2017, понедельник
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