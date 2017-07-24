Морозевич стартовал на турнире в Биле с поражения от Хоу Ифань

В первом туре традиционного шахматного турнира в Биле единственный российский участник Александр Морозевич белыми проиграл китаянке Хоу Ифань, а швейцарец Ноэль Штудер уступил венгру Петеру Леко. Остальные партии завершились вничью.
Результаты партий 1-го тура
Александр Морозевич (Россия) — Хоу Ифань (Китай) – 0:1.
Этьен Бакро (Франция) — Руслан Пономарёв (Украина) — 0,5:0,5.
Нико Георгиадис (Швейцария) — Давид Навара (Чехия) — 0,5:0,5.
Рафаэл Ваганян (Армения) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.
Ноэль Штудер (Швейцария) — Петер Леко (Венгрия) — 0:1.