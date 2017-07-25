Леменкова стала 11-й на юношеском ЧМ по парусному спорту в классе Т293 PLUS

На западном побережье Франции прошёл чемпионат мира по парусному спорту в классе Т293 PLUS, результаты которого являются квалификацией к юношеским Олимпийским играм 2018 года в Аргентине. Россию на этих соревнованиях представляли Дана Косяк, Мария Леменкова, Артём Акимов и Павел Михалёв.

В итоге Мария Леменкова заняла 11-е место, Дана Косяк – 19-я из 50 девушек. Победу одержала итальянка Джорджия Специале.

Артём Акимов стал 31-м в Золотом флоте. Победил француз Фабьен Пьянацца. Павел Михалёв — 18-й в Серебряном флоте.