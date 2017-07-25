Пловец Колесников установил юниорский рекорд мира на 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников установил юниорский мировой рекорд на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Он не смог пробиться в финал, показав вместе с китайцем Ли Гуанъюанем девятый результат — 53,84 секунды.

В «переплыве» Колесников опередил своего соперника, установив рекорд — 53,38. Оба спортсмена находятся в резервном списке на финал.

В финале выступит россиянин Григорий Тарасевич.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.