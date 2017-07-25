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Российские саблистки вышли в 1/4 финала ЧМ в Лейпциге, шпажисты — в 1/8 финала

25 июля 2017, вторник. 12:15. Другие

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах победила команду Ирана и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Лейпциге (Германия). Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков оказались сильнее соперников со счётом 45:31.

За выход в четвертьфинал россияне поспорят с командой Израиля.

В 1/8 финала турнира саблисток россиянки Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова победили команду Канады со счетом 45:25. За выход в полуфинал россиянки поспорят с победителем противостояния сборных Польши и Японии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Павел Сухов Сергей Ходос Яна Егорян
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