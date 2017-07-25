Дружинин не пробился в финал ЧМ в Будапеште на дистанции 800 м вольным стилем

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Многократный призёр чемпионатов России, участник первых Европейских игр в Баку (Азербайджан) 19-летний Илья Дружинин не сумел пробиться в финал соревнований на дистанции 800 м вольным стилем. В квалификационном заплыве он продемонстрировал 18-й результат — 8.00,27.

Победителем предварительного старта стал представитель Италии Грегорио Палтриньери (7.45,31).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля.