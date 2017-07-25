Занько не вышел в полуфинал чемпионата мира в Венгрии на дистанции 50 м брассом

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российский пловец Всеволод Занько не сумел пробиться в полуфинал соревнований на дистанции 50 м брассом. В предварительном заплыве он поделил 16-е место с результатом 27,39 секунды, а в переплыве уступил словенцу Петеру Стевенсу 0,03 секунды (27,41).

Ранее в квалификации на этой дистанции олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы британец Адам Пити установил мировой рекорд — 26,10.