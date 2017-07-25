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Российские саблистки уступили японкам в 1/4 финала чемпионата мира в Лейпциге

25 июля 2017, вторник. 14:46. Другие

Российские саблистки Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова не смогли пробиться в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Лейпциге (Германия). В четвертьфинале они уступили сборной Японии со счётом 43:45.

Японки за выход в финал поспорят с командой Южной Кореи. Сборная России продолжит борьбу в турнире за пятое-восьмое места. Первым соперником россиянок будет команда США.

Ранее в четвертьфинал командного турнира вышли российские шпажисты. Чемпионат мира завершится 26 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Яна Егорян
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