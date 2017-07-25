Шляхтин: ВФЛА знает о сложностях со стадионами, к концу года ситуация изменится

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о непростой ситуации в отечественной лёгкой атлетике и заверил, что к концу года положение вещей улучшится.



«Я в курсе вопроса о сокращении рабочих мест из-за отсутствия соревнований, на которых можно показать результат. Мы этот вопрос прорабатываем. Буквально на этой неделе были диалоги на эту тему. Мы прекрасно знаем, «Лужников» у нас нет. Легкоатлетического стадиона в Москве нет. Ряд стадионов в регионах тоже под реконструкцией. Мы это всё прекрасно знаем. Но к концу года эта ситуация изменится», — передаёт слова Шляхтина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.