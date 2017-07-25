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Шляхтин: символики РФ на форме или на теле спортсмена на ЧМ быть не должно

25 июля 2017, вторник. 15:02. Другие

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о предстоящем в Жуковском чемпионате России и оценил ситуацию с допуском спортсменов к международным соревнованиям. Чемпионат России пройдёт 28-30 июля.

«Чемпионат России – это самый главный старт в сезоне. Мы очень основательно к нему подошли. В нём примут участие около 1000 человек. Мы хотим провести соревнования зрелищно и качественно. Те спортсмены, которые поедут на чемпионат мира, хотят показать свои лучшие результаты, чтобы доказать, что они едут заслуженно и достойно.

Допуски спортсменов мы начали получать только в середине марта. За последний месяц мы получили максимальное количество участников, которые получили допуск на международные старты, но только в 2017 году. 2-3 августа в Лондоне пройдёт конгресс IAAF, на котором я буду выступать. Мой доклад будет состоять из трёх пунктов: история, оценка того, что было в нашей федерации и спорте, и изменения, которые будут сделаны и уже сделаны. После меня будет выступать Руне Андерсен со своим докладом о проделанной работе в нашей федерации. Надеемся, что нам удастся получить допуск ещё для наших спортсменов.

К нашим спортсменам на чемпионате мира есть одно жёсткое правило – никакой символики России на форме или на теле спортсмена. Нельзя носить резинки с флагом России, браслеты или где-то наносить флаг. Даже ногти в триколор нельзя красить. Во всём остальном наши спортсмены будут находится на чемпионате мира на тех же условиях, что и спортсмены из других стран», — передаёт слова Шляхтина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Шляхтин
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