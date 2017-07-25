IAAF не допустила к международным стартам под нейтральным флагом Ухова и Адамса

Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке в помещении россиянин Люкман Адамс и олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов получили отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций на запросы об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает «Р-Спорт».

«Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена», — сказал Адамс.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков сказал, что Адамс отстранён не по результатам доклада Макларена, а на основании «какой-то другой информации».