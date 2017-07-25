Чемпион мира в прыжках в длину британец Рутерфорд пропустит ЧМ-2017

Действующий чемпион мира в прыжках в длину, олимпийский чемпион 2012 года британец Грег Рутерфорд пропустит чемпионат мира в Лондоне из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт ассоциации лёгкой атлетики Великобритании. Мировое первенство пройдёт с 4 по 13 августа.

«Недавно я травмировал связки, и лечение заняло больше времени, чем мы рассчитывали. Я не мог даже прыгать на тренировках, не говоря уже о соревнованиях», — сказал Рутерфорд.

Британец также является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года.