Фигурист Халявин получил испанское гражданство

Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила его партнёрша по танцевальному дуэту Сара Уртадо. Ранее 26-летний Халявин выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. В сезоне-2010/11 они выиграли золото юниорского чемпионата мира.

С сезона-2016/17 Уртадо и Халявин выступают в паре за Испанию. На чемпионате Европы 2017 года в Остраве они заняли 13-е место.

После получения гражданства Кирилл Халявин сможет представлять Испанию на Олимпийских играх.