Мужская сборная России — бронзовый призёр командного турнира шпажистов на ЧМ

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды командного турнира на чемпионате мира в Лейпциге (Германия). В матче за третье место российская команда, за которую выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и Антон Глебко, победила соперников из Венгрии со счётом 45:38.

В финале встретятся сборные Швейцарии и Франции. В полуфинале французы оказались сильнее российских фехтовальщиков со счётом 45:43. Ранее россияне на пути к полуфиналу победили команды Израиля и Украины.