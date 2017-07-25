Ефимова — бронзовая медалистка ЧМ в Будапеште на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова стала третьей в финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 метров брассом и завоевала бронзовую награду. Победила американка Лили Кинг, установившая новый мировой рекорд, а второе место заняла её соотечественница Кэти Мейли.

Для Ефимовой эта медаль стала 12-й в карьере на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Брасс. 100 м



1. Лилли Кинг (США) – 1.04,13 (рекорд мира).

2. Кэти Мейли (США) – 1.05,03.

3. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,05.