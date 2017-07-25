Пахомов не вышел в финал ЧМ на дистанции 200 м баттерфляем

Россиянин Даниил Пахомов не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 метров баттерфляем. Даниил преодолел четыре бассейна за 1.55,84 и показал шестой результат во втором полуфинале. В общей сложности его время стало 10-м.

На предварительной стадии Пахомов стал девятым с результатом 1.56,07.

Быстрее всех в квалификации проплыл представитель Японии Дайя Сето (1.54,03). Финал чемпионата мира по водным видам спорта в этой дисциплине состоится в среду, 26 июля.