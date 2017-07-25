Тарасевич: рассчитывал на эту дистанцию, будем делать выводы

Россиянин Григорий Тарасевич, ставший пятым в финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 метров на спине, объяснил, что помешало ему завоевать медаль.

«Тройка призёров – ребята с именем, они достаточно известны. Были ли шансы на медаль? Шансы всегда есть, если тебе дали дорожку, по которой можно плыть. Рассчитывал на эту дистанцию, но сейчас будем смотреть раскладку и делать выводы. Я пробовал плыть немного по-другому. Обычно я плыву второй полтинник быстрее, но сейчас смысла в этом не было, и я начинал вплотную к соперникам. Может, где-то не сбалансировал», — приводит слова Тарасевича «Спорт Бизнес Online».