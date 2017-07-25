Фесикова: возвращаться после родов очень тяжело, почти не вижу сына

Россиянка Анастасия Фесикова, финишировавшая пятой в финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 метров на спине, прокомментировала своё выступление.

«Всё прошло отлично. Медали, конечно, нет, но результат очень хороший, я довольна. Это моё лучшее время в костюме. Только сейчас я выхожу на свой прежний уровень, который был до родов. До чемпионата мира в Казани и Олимпиады в Рио-де-Жанейро мне не хватило времени набрать форму. Только сейчас тренировочный процесс начал приносить свои плоды.



Очень тяжело. Я почти не вижу сына. Он растёт, время идёт… Но я вернулась, чтобы вновь добиваться успеха. Думать о Токио я пока не буду, не хочу. Буду идти шаг за шагом», — приводит слова Фесиковой агентство «Весь спорт».