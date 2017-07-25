Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 12-го дня

В Будапеште завершились соревнования в рамках 12-го дня чемпионата мира по водным видам спорта. Сборная России завоевала во вторник, 25 июля, две бронзовые награды. На дистанции 200 метров вольным стилем третьим стал Александр Красных, а в финальном заплыве женщин на 100 метров брассом замкнула тройку призёров Юлия Ефимова.



В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Общекомандный медальный зачёт. После 12-го дня



1. Китай — 24 медали (12 золотых, 9 серебряных, 3 бронзовые).

2. Россия — 16 (8, 3, 5).

3. США — 19 (5, 8, 6).