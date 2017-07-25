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Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 12-го дня

25 июля 2017, вторник. 21:55. Другие

В Будапеште завершились соревнования в рамках 12-го дня чемпионата мира по водным видам спорта. Сборная России завоевала во вторник, 25 июля, две бронзовые награды. На дистанции 200 метров вольным стилем третьим стал Александр Красных, а в финальном заплыве женщин на 100 метров брассом замкнула тройку призёров Юлия Ефимова.

В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Общекомандный медальный зачёт. После 12-го дня

1. Китай — 24 медали (12 золотых, 9 серебряных, 3 бронзовые).
2. Россия — 16 (8, 3, 5).
3. США — 19 (5, 8, 6).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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