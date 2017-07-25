Мужская сборная России по водному поло проиграла Венгрии в 1/4 финала ЧМ

Мужская сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по водному поло в Будапеште (Венгрия) уступила хозяевам со счётом 5:14. В первом матче утешительного турнира за 5-8 места россияне встретятся с командой Черногории, проигравшей греческим ватерполистам — 7:12.

В полуфинале венгры сыграют с командой Греции, а за вторую путёвку в финал сербы поспорят с лучшей командой в противостоянии Хорватия — Италия.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Мужчины. 1/4 финала

Венгрия — Россия — 14:5 (5:0, 3:1, 3:3, 3:1).