Прудников, Абрамов и ещё трое игроков покинули «Дину», двое уже перешли в КПРФ

Сразу пять футболистов расторгли контракты с московской «Диной». Команду покинули Сергей Абрамов, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров, Дмитрий Прудников и Янар Асадов. Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявления футболистов о выплате задолженностей по трудовым договорам и компенсации за расторжение трудового договора частично.

Отметим, что Багиров и Асадов уже подписали контракты с московским КПРФ, а временно исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Вячеслав Михеев. Специалист работает в МФК КПРФ с 2013 года.