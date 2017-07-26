Ефимова: Кинг боится на меня смотреть, делает вид, что не замечает меня

Четырёхкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от завоевания бронзы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 метров брассом.

«Стратегия была как в полуфинале. Но что-то не пошло с самого старта, пока не успела понять, что случилось. Но такой лёгкости, как в полуфинальном заплыве, не было. Тогда я не ожидала, что так близко подберусь к мировому рекорду. В финале, возможно, помешало то, что из нашего с Кинг соперничества раздули целую историю. Но я больше относилась к этому с иронией. Вся эта ситуация меня больше подстёгивала — думаю, как и американок. Очень хотелось победить. Может, это и помешало.

Кинг удивила. Хорошее время, хорошие нервы. Обидно, досадно, что у меня не получилось. Но это спорт. Не могу сказать, что сильно расстроена. Будем работать дальше. Впереди ещё две дистанции — 200 и 50 м, эстафеты. Кинг на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались. Она делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношения более тёплые", — приводит слова Ефимовой «Российская газета».