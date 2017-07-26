Шебзухов, Балтуев и Чельдиев победили на юношеском ЧЕ по вольной борьбе

Россиянин Алик Шебзухов стал победителем первенства Европы по спортивной борьбе среди юношей в Сараево в соревнованиях борцов-вольников в весовой категории до 85 кг. В финале Алик оказался сильнее турка Омера Агташа.

В весе до 50 кг золотую медаль завоевал Фёдор Балтуев, в финале победивший болгарина Димитара Тодорова, а в категории до 69 кг не было равных Давиду Чельдиеву, который в финале одолел молдаванина Василе Дьякона.

В категории до 58 кг россиянин Артыш Ооржак стал серебряным призёром турнира, уступив Георгиосу Пилидису (Греция).