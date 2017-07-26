Кинг — об отношениях с Ефимовой: мы не нравимся друг другу

Американская пловчиха Лилли Кинг рассказала о своих отношениях с россиянкой Юлией Ефимовой. Ранее Кинг завоевала золотую медаль ЧМ в Будапеште на дистанции 100 м брассом, установив мировой рекорд — 1.04,13. Ефимова стала третьей с результатом 1.05,05.



«Когда плывёшь с Ефимовой, всегда ожидаешь серьёзного соперничества. Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом. Мы соперники, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд», — цитирует Кинг «Спорт Бизнес Online».



На пресс-конференции Кинг, сидя рядом с Ефимовой, сказала: «Я так рада, что смогла выиграть золотую медаль и сделать это честным путём». Таким образом американка напомнила о дисквалификации Ефимовой на полтора года (с октября 2013-го по февраль 2015-го) за положительную допинг-пробу.