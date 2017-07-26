Ледеки: расстроена, что Фелпс проиграл белой акуле

Американская пловчиха Кэти Ледеки прокомментировала недавний заплыв Майкла Фелпса и белой акулы. Ранее Ледеки завоевала золотую медаль ЧМ в Будапеште на дистанции 1500 метров вольным стилем.

«Я не видела гонку. Но очень расстроена. Как он мог проиграть? Надеюсь, что он вдоволь повеселился. Как я уже говорила, нам не хватает Майкла в команде. Сегодня сборная США выступила на высшем уровне, и это во многом отголосок тех побед, которые в своё время одержал Фелпс», цитирует Ледеки «Спорт Бизнес Online».

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров. Импровизированное соревнование состоялось в рамках одной из телевизионных передач. Фелпс был одет в специальный гидрокостюм с монофином (подобие моноласты, крепящейся сразу к обеим ногам). В итоге 32-летний американец преодолел дистанцию за 38,1 секунды. Заплыв акулы был имитирован с помощью компьютерной модели в заливе Моссел в ЮАР, и она показала время 36,1 секунды.