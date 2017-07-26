24 июля 2017 года в Пуэрто Порталс (Майорка, Испания) открылись гонки пятого этапа серии 52 Super Series. Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team (шкипер — Владимир Любомиров) по итогам двух дней соревнований разделяет пятую строчку с немецкой Platoon. Промежуточным лидером зачёта является шведская RAN, далее расположилась итальянская команда Azzurra и турецкая Provezza.

Bronenosec Sailing Team занимает 5-е место по ходу 5-го этапа 52 Super Series

Отметим, что с целью усиления состава «Броненосца» место тактика занял известный новозеландский яхтсмен, действующий обладатель Кубка «Америки» и победитель Volvo Ocean Race Рей Дейвис.



Соревнования в Пуэрто Порталс продлятся до 28 июля.