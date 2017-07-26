МФК «Спартак» подписал контракт с защитником Адамовым

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с 26-летним защитником санкт-петербургского «Политеха» Романом Адамовым. Уроженец Владивостока является воспитанником футбольной школы «Луча-Энергии».

В студенческие годы он выступал за мини-футбольную команду Дальневосточного федерального университета. Профессиональную карьеру Адамов начал во владивостокском «Портовике», после чего перешёл в якутскую «Зарю», в составе которой отметился 34 голами в 34 матчах.

В минувшем сезоне Роман в составе «Политеха» занял пятое место в финальном этапе Высшей лиги.