Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Хэ Цзы завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду 26-летняя китаянка Хэ Цзы объявила о своём решении завершить карьеру из-за травмы стопы, сообщает AFP. Она победила на Играх 2012 года в Лондоне в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с У Минься.

«Я сражалась за свою карьеру 20 лет, а теперь мне нужно биться за свою маленькую семью. В прошлом году я была спортсменкой, а в этом стану мамой», — сообщила Хэ Цзы.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзу в прыжках с трёхметрового трамплина.