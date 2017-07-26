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Мякяряйнен: в Контиолахти я тренировалась вместе с Малышко и Слеповым

26 июля 2017, среда. 10:31. Другие

Двукратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о тренировках с россиянами Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым на сборе в Контиолахти.

«В Контиолахти я тренировалась вместе с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым. Они провели там два тренировочных сбора. Ребята приехали поработать под руководством Анатолия Хованцева. Так что мы тренировались вместе на одном стадионе.

Всё было отлично! Всегда здорово иметь побольше хороших стрелков на тренировке, чтобы в работе появился соревновательный элемент. Дважды мы делали вместе пробежки. До этих сборов ребята не бывали в Контиолахти летом, поэтому я показала им местность.

Мы делали только лёгкие пробежки, никакой скоростной работы. Иначе догонять, однозначно, пришлось бы мне», – цитирует Мякяряйнен Sportbox.

Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Слепов Дмитрий Малышко Кайса Мякяряйнен
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