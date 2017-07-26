Фесикова вышла в полуфинал чемпионата мира на дистанции 50 м на спине

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянка Анастасия Фесикова вышла в полуфинал соревнований в плавании на дистанции 50 м на спине с 10-м результатом (27,96). Её соотечественница Дарья Устинова, ставшая 30-й с результатом 28,73, пройти отбор не смогла.

Лучшей в квалификационном заплыве стала представительница Китая Фу Юаньхай (27,21).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.